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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
08:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha kapıda. Bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig'de saat 20.00'de Alanyaspor ile Samsunspor önemli bir mücadelede karşı karşıya gelirken aynı saatte, Trendyol 1. Lig'de ise Iğdırspor ile Sakaryaspor sahaya inerek üç puan için kıyasıya bir mücadele verecek. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?