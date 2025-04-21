BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverleri yine heyecan dolu bir gece bekliyor. Premier Lig'den La Liga'ya, Norveç Eliteserien'den diğer büyük liglere kadar birçok karşılaşma nefesleri kesecek. Gecenin son düdüğü ise İngiltere Premier Lig'de saat 22.00'de başlayacak Tottenham - Nottingham Forest maçıyla ve La Liga'daki Girona - Real Betis karşılaşmasıyla çalacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı...