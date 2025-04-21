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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 08:48

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha kapıda. Bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig'de saat 20.00'de Alanyaspor ile Samsunspor önemli bir mücadelede karşı karşıya gelirken aynı saatte, Trendyol 1. Lig'de ise Iğdırspor ile Sakaryaspor sahaya inerek üç puan için kıyasıya bir mücadele verecek. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverleri yine heyecan dolu bir gece bekliyor. Premier Lig'den La Liga'ya, Norveç Eliteserien'den diğer büyük liglere kadar birçok karşılaşma nefesleri kesecek. Gecenin son düdüğü ise İngiltere Premier Lig'de saat 22.00'de başlayacak Tottenham - Nottingham Forest maçıyla ve La Liga'daki Girona - Real Betis karşılaşmasıyla çalacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN

Süper Lig

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. Lig

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig

22.00 Tottenham-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga

22.00 Girona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)