Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Teknoloji her geçen gün hayatımız üzerindeki etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu noktada hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar günün her anında yanımızda. Telefonların pil sağlığı için geceden geceye tam olarak şarj olmasını bekliyoruz. Ancak bu durum hem kişi sağlığını hem de telefonun kullanılabilirliğine zarar veriyor.