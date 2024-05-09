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Haberler Yaşam Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:46

Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Günümüzde hemen herkesin elinde bir akıllı telefon bulunuyor. Akıllı telefonların pil sağlığını yüksek tutmak için ise kendimizce yöntemler uyguluyoruz. Bunlar arasında en yaygın olanı telefonu yüzde 100 şarj etmeden fişten çıkarmamak. Özellikle uyurken telefonu prizde bırakmak pilinize zarar verir ve ömrünü kısaltır.

Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Teknoloji her geçen gün hayatımız üzerindeki etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu noktada hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar günün her anında yanımızda. Telefonların pil sağlığı için geceden geceye tam olarak şarj olmasını bekliyoruz. Ancak bu durum hem kişi sağlığını hem de telefonun kullanılabilirliğine zarar veriyor.

Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Telefonunuzun mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılabilir olmasını istiyorsanız cihazınız özellikle şarjdayken kullanmamaya özen göstermeniz gerekir. Telefonunuz bozulduğu takdirde pil değiştirmek eğer garanti kapsamında değilse yüklü bir maaliyetle sonlanacağından pil sağlığına ekstra dikkat etmek önemlidir.

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Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Şarj edilebilir piller zamanla yavaş yavaş kapasitelerini kaybederler (kullanmasanız bile). Düzenli kullanımın ilk yılından sonra kapasitenin düştüğünü fark edeceksiniz. Çoğu kişi için, iki yıllık sürenin ötesinde tek bir şarjla bütün bir günü geçirmek imkansızdır.

Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Üreticiler, akıllı telefonların ömrünü "pil şarj döngüleri" aracılığıyla belirler. Şarj döngüsü, pilin yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj edilmesi ve ardından yüzde 0'a kadar boşaltılması olarak tanımlanır. Beklenen şarj döngüsü sayısı, pilin belirgin bir şekilde kapasite kaybına uğramadan önce kaç tam döngüyü kaldırabileceğini size söyleyecektir.

Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…

Şarj edilebilir teknolojinin çoğunda Lityum İyon (Li-İyon) piller kullanılır. Akıllı telefonlarda, buharlaştırıcılarda, dizüstü bilgisayarlarda ve hatta motorlu testerelerde bir tür Lityum İyon pil bulabilirsiniz.

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