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Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:46
Bunu asla yapmayın! Telefonu gece boyu şarjda tutanlar dikkat…
Günümüzde hemen herkesin elinde bir akıllı telefon bulunuyor. Akıllı telefonların pil sağlığını yüksek tutmak için ise kendimizce yöntemler uyguluyoruz. Bunlar arasında en yaygın olanı telefonu yüzde 100 şarj etmeden fişten çıkarmamak. Özellikle uyurken telefonu prizde bırakmak pilinize zarar verir ve ömrünü kısaltır.