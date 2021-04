Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

Delal'in son günlerdeki sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren baba Dugaym, "Şu an doktorumuzun bize verdiği bilgiye göre, içten yanıkları çok daha iyi durumda. Akciğerleri çok kötü yanmıştı ama şu an çok iyi bir yol kat ettik, çok iyi düzelme aşamasında. Bir ay sonra nefesi de düzelir, onun için tekrar operasyon yapılacak. Kollarının açılması için egzersiz yapacağız, sonraki aşama ameliyat olacak. Doktor, birkaç gün içinde taburcu edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.