Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

9 Mart'ta refakatçi olarak Mersin'e geldiğini, Delal'in çok kötü yandığını hastane yetkililerinden öğrendiğini aktaran Dugaym, "İlk yangından çıkardığımda çok kötü değildi, sadece yüzünün bir bölümü yanmıştı. Birinci derece yanık gibi geldi bana, kolları bile öyle geldi. Sonradan öğrendik ki yanığı çok ciddi, içeriden de yanık var. Buradan haber geldi, 'Kızın çok kötü, kömür olmuş durumda' dediler. Üç kere ölümden döndü. Her seferinde 'Defnedilmesi için Suriye'ye göndereceğiz' dediklerinde, sabah gelip çocuğu uyanık görüyorlarmış. Bu, gerçekten inanılmaz bir durum" diye konuştu.



