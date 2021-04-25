Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:59

Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli bebeği Türk doktorları kurtardı!

Suriyeli bebek, savaşta yangının ortasında kaldı. Vücudunun yüzde 40'ı tamamen yandı. 'Yaşamaz' denilen yavruyu, Türk doktorları yeniden hayata bağladı. İşte yüzleri gülümseten hikayenin detayları

Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

Henüz 21 aylık olan bebek, 'deki savaşın korkunç yüzlerinden sadece biri. İdlib'deki kampta ailesiyle yaşadığı çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yandığında 18 aylıktı Delal Dugaym. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine getirildiğinde yüzde 90 yaşamaz dendi, üç kez ölümcül sepsis yaşadı. Doktorların her gece "Acaba sabahı görecek mi" diyerek yanından ayrıldıkları Delal bebek; 3,5 aylık yoğun mücadelenin ardından yaşam savaşanı kazanarak umudun adı oldu.

Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

Bugün, hastane odasında babasıyla oyunlar oynayabilen bebek, aslında 'deki savaşın acı yüzü. Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'deki çadır kente yerleşen Dugaym ailesinin en küçük bireyi olan Delal bebek, 1 Ocak'ta çadırlarında çıkan yangında çok ağır yaralandı. Bir ablası yangında yaşamını yitiren Delal bebeğin de özellikle vücudunun üst kısmı ve başı üçüncü ve dördüncü derece yandı. Götürüldüğü sınır ötesindeki hastanede 'yaşamaz' denilen minik Delal, önce İskenderun'a, oradan da 11 Ocak'ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunun yüzde 40'ı tamamen yanmış halde hastaneye getirilen ve doktorları bile şok eden minik Delal, yaşama tutunma içgüdüsü ve doktorların aylar süren mücadelesinin ardından bugün artık taburcu edilecek noktaya geldi. Yanık merkezindeki tedavisi tamamlanan ve çocuk servisinde takibi yapılan Delal bebek, önümüzdeki hafta hastaneden ayrılarak, babasının Mersin'de kiraladığı evde yaşayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

'in babası 33 yaşındaki Abdulfattah Dugaym, minik kızının 3,5 aydır süren yaşam mücadelesini İHA muhabirine anlattı. 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuğu ve eşiyle birlikte İdlib'deki çadır kampta yaşadıklarını belirten baba Dugaym, ağabeyinin çadırdaki sobayı yakmasının ardından yangın çıktığını dile getirerek, "Ben o esnada çadırda değildim, 100 metre uzaktaydım. O kadar güçlü yandı ki çocuklar çıkamadı. Çadırın arkasındaki küçük pencereden 4 kişi çıkmayı başardı. En büyük kızım Yasmin ile en küçük kızım Delal orada kaldı. Hemen 'deki yetkililer ve hastanelerle irtibata geçtik. Hemen geldiler ama büyük kızım sınırda vefat etti. Yasmin'i tekrar ülkemize götürüp toprağa verdim, Delal'i de buraya getirdik" dedi.

Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

9 Mart'ta refakatçi olarak Mersin'e geldiğini, 'in çok kötü yandığını hastane yetkililerinden öğrendiğini aktaran Dugaym, "İlk yangından çıkardığımda çok kötü değildi, sadece yüzünün bir bölümü yanmıştı. Birinci derece yanık gibi geldi bana, kolları bile öyle geldi. Sonradan öğrendik ki yanığı çok ciddi, içeriden de yanık var. Buradan haber geldi, 'Kızın çok kötü, kömür olmuş durumda' dediler. Üç kere ölümden döndü. Her seferinde 'Defnedilmesi için 'ye göndereceğiz' dediklerinde, sabah gelip çocuğu uyanık görüyorlarmış. Bu, gerçekten inanılmaz bir durum" diye konuştu.

Bunun adı mucize! ‘Yaşamaz’ denilen Suriyeli Delal bebeği Türk doktorları kurtardı!

'in son günlerdeki sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren baba Dugaym, "Şu an doktorumuzun bize verdiği bilgiye göre, içten yanıkları çok daha iyi durumda. Akciğerleri çok kötü yanmıştı ama şu an çok iyi bir yol kat ettik, çok iyi düzelme aşamasında. Bir ay sonra nefesi de düzelir, onun için tekrar operasyon yapılacak. Kollarının açılması için egzersiz yapacağız, sonraki aşama ameliyat olacak. Doktor, birkaç gün içinde taburcu edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.


SON DAKİKA