Bunun adı tescilli olarak zıkkım! Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi

Bunun adı zıkkım! Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi

Çeşniden tadım yapan Ayşe Toros ise "Zıkkımın kökünü sonunda yedik. Yemek yemeyince annem hep derdi 'Zıkkımın kökünü yiyin' sonunda yedik. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Ömer Akpınar da "Zıkkımı yedim. Çocuklarım yemek yemeyince hep derim 'Zıkkım yiyin' diye. Çok fazla bir acısı yok" diye değerlendirdi.