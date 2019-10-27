Bunun adı tescilli olarak zıkkım! Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi

Bunun adı zıkkım! Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi
Bununla da yetinmeyen Avcı, çeşniyi bu isimle de tescil ettirdi.
Çeşnisinin isminin bir anda doğduğunu ifade eden Gazi Avcı, "Arkadaşlarım beni ziyarete gelip sık sık yemek isterlerdi. En sonunda bıktım, 'zıkkım yiyin' dedim. Sonradan 'ben bunu neden marka yapmayayım' dedim. Öyle çıktı meydana. Buraya tuz satmaya geldim ama 'zıkkım' sattım. Salatalarda, çorbalarda, zeytinyağlı yemeklerde çok güzel kullanılıyor. Orta acılıdır" dedi.