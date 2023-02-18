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Haberler Yaşam Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:04

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geliyor. Konya ili ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar yaşadıkları bölgede fay hattı geçiyor mu merak ediyor. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Peki Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası nasıl? İşte, Bursa fay hattı geçen ilçeler listesi

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen deprem sonrasındaki panik hali sürüyor. Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası bu noktada merak edilen konu oluyor. Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'de aktif fay hatlarının nereden geçtiği ve hangi illerin tehlike altında olduğuna yönelik kurumlar çok sayıda veri paylaşıyor. Peki Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası nasıl?

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

BURSA'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili yer alıyor. AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

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Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

BURSA'DA BULUNAN FAY HATLARI

Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.

Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

BURSA FAY HATTI GEÇEN YERLER

Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

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