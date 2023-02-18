Haberler Yaşam Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:04

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası! Bursa fay hattı geçen ilçeler

Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geliyor. Konya ili ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar yaşadıkları bölgede fay hattı geçiyor mu merak ediyor. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Peki Bursa diri fay hattı ve deprem risk haritası nasıl? İşte, Bursa fay hattı geçen ilçeler listesi