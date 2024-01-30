Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

"BAŞINA MERDANE İLE VURDUM, SONRA DA..."

Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.