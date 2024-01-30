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Bursa'da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
21:29
Bursa'da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...
Bursa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Turgay Kındaç (45), boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı vahşice öldürüp kaçtı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan Turgay Kındaç, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kındaç'ın, eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü, başına merdane ile vurduktan sonra boğduğunu söylediği belirtildi. İşte detaylar...