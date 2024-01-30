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Haberler Yaşam Bursa'da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 21:29

Bursa'da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

Bursa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Turgay Kındaç (45), boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı vahşice öldürüp kaçtı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan Turgay Kındaç, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kındaç'ın, eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü, başına merdane ile vurduktan sonra boğduğunu söylediği belirtildi. İşte detaylar...

DHA
Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

Bursa'daki olay, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.

Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

CİNAYETİ KISKANÇLIK NEENİYLE İŞLEMİŞ!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç'ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı.

Bursa’da dehşet! Cinayeti itiraf etti: Önce başına merdane ile vurdum, sonra da...

"BAŞINA MERDANE İLE VURDUM, SONRA DA..."

Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

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