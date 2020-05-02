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Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!
Araçların yenilenmesi her zaman dikkat çekiyor. Fakat bu tür projeler sadece otomobillerle sınırlı değil. Bazı kişiler kamyonları, otobüsleri, tırları yeniliyor. Bu büyük araçları fabrikadan çıktığı ilk günkü haline dönüştürüyorlar. Son yıllarda Türk ustalar böylesi çalışmalara imza attı. Ellerini değdirdiği araçları bambaşka hale getirdiler. Bursalı Ali usta, eski hurda bir kamyonu fabrikadan adeta çıktığı ilk günkü haline geri getirdi. Yaptığıyla sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Giriş Tarihi: 02.05.2020
11:10
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
11:18
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