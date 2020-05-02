Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Araçların yenilenmesi her zaman dikkat çekiyor. Fakat bu tür projeler sadece otomobillerle sınırlı değil. Bazı kişiler kamyonları, otobüsleri, tırları yeniliyor. Bu büyük araçları fabrikadan çıktığı ilk günkü haline dönüştürüyorlar. Son yıllarda Türk ustalar böylesi çalışmalara imza attı. Ellerini değdirdiği araçları bambaşka hale getirdiler. Bursalı Ali usta, eski hurda bir kamyonu fabrikadan adeta çıktığı ilk günkü haline geri getirdi. Yaptığıyla sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:18
Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi! Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran , 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Bursa'da Scania Vabis 78 model , kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen , ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

Bursalı Ali usta hurda hünerlerini konuşturdu! Hurda kamyonu yepyeni hale getirdi!

Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

SON DAKİKA