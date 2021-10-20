Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, görenleri tam anlamıyla hayran bırakan bir işe imza attı. Üstelik bu müthiş ustalığın maliyeti 85 bin TL'yi buldu. Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki görenler bir daha bakıyor. Son dönemde Türk ustalar elllerinin değdiği araçları adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden. Ersöz, kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni topladı. Bursalı usta bu işin altından 85 bin lira gibi bir para harcayarak çıktı. Yaklaşık 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı! İşte o görüntüler...