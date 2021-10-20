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Haberler Yaşam Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis'e 85 bin TL harcadı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:18

Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis'e 85 bin TL harcadı

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, görenleri tam anlamıyla hayran bırakan bir işe imza attı. Üstelik bu müthiş ustalığın maliyeti 85 bin TL'yi buldu. Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki görenler bir daha bakıyor. Son dönemde Türk ustalar elllerinin değdiği araçları adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden. Ersöz, kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni topladı. Bursalı usta bu işin altından 85 bin lira gibi bir para harcayarak çıktı. Yaklaşık 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı! İşte o görüntüler...

Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi!

Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

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Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

Bursa'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

Bursalı kaporta ustası hayran bıraktı! 78 model Scania Vabis’e 85 bin TL harcadı

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

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