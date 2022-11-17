Haberler Yaşam Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS (PYBS) Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:21

Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS (PYBS) Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

PYBS İOKBS Bursluluk ücreti ödeme tarihleri Kasım ayıyla beraber gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki başarılı öğrencilere sağlanmakta olan bu ücretin ödeme tarihleri merak ediliyor. İllerde yer alan mal müdürlükleri aracılığı ile hesaplara yatmakta olan bu ücretle ilgili olarak "İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu ücreti alacak kişileri, adayları sınava tabi tutarak başarılı öğrencileri eleme sistemiyle seçiyor. Peki, İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm bu detaylar.