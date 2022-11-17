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Haberler Yaşam Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS (PYBS) Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:21

Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS (PYBS) Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

PYBS İOKBS Bursluluk ücreti ödeme tarihleri Kasım ayıyla beraber gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki başarılı öğrencilere sağlanmakta olan bu ücretin ödeme tarihleri merak ediliyor. İllerde yer alan mal müdürlükleri aracılığı ile hesaplara yatmakta olan bu ücretle ilgili olarak "İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu ücreti alacak kişileri, adayları sınava tabi tutarak başarılı öğrencileri eleme sistemiyle seçiyor. Peki, İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm bu detaylar.

Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS PYBS Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

Bu yıl ilk kez İOKBS bursu alacak olan adaylar ödemelerine Kasım ayında kavuşacak. Bu kapsamda "İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen sınavın ardından öğrenciler e-Okul üzerinden sonuçlarına erişim sağlamıştı. "İOKBS (PYBS) Bursluluk parası yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk parası ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS PYBS Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılı Temmuz ayında burs ücreti 663,87 TL olarak güncellenmiştir. Bursu ilk defa kazanan öğrenciler, ödemelerine Kasım ayı içerisinde kavuşacak.

Öte yandan bursu almaya hak kazanan öğrenciler ise e-Okul üzerinden sonuçlara ulaşabilir.

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Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS PYBS Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

Bursluluk parası ücreti yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İOKBS PYBS Bursluluk parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

İOKBS BURSLARI NEREDEN ALINIYOR?

İOKBS bursunu kazanan öğrencilerin okullarının müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, , "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' ifadesi yer alıyor. Öğrenciler ödemelerini Vakıfbank ile PTT üzerinden alacaklar.

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