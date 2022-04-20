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Haberler Yaşam Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:50

Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı başvuru tarihleri belli oldu ve kılavuz yayımlandı. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan sınav öncesi başvuru işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler kılavuz bilgileri doğrultusunda işlemlerini yapacaklar. Bu noktada; "Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu; İOKBS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı!

Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak bursluluk sınavı öncesi başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan sınav öncesi bursluluk sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Sınava katılım gösterecek öğrenciler "Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bursluluk sınavı 2022 başvuruları ile kılavuz bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuruları, 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte İOKBS başvuru kılavuzu 2022!

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

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