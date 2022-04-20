Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı başvuru tarihleri belli oldu ve kılavuz yayımlandı. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan sınav öncesi başvuru işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler kılavuz bilgileri doğrultusunda işlemlerini yapacaklar. Bu noktada; "Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu; İOKBS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı!