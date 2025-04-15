Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:42

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrenciye burs desteği sağlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınav için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin belirildiği belgelerin yayımlanmasını bekliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri ile Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılım sağlayacağı bu sınav, burs kazanma fırsatı sunuyor. Adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İOKBS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

2025 İOKBS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

İOKBS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

SINAV OTURUMU HAKKINDA

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak