Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri ile Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılım sağlayacağı bu sınav, burs kazanma fırsatı sunuyor. Adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İOKBS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri yayınlandı mı? İşte detaylar...