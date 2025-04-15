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Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:42
Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2025 İOKBS sınav giriş belgeleri gündemde
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrenciye burs desteği sağlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınav için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin belirildiği belgelerin yayımlanmasını bekliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?