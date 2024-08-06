Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı canlı izle araştırmaları TRT Spor ekranlarına yöneldi. Adını yarı finale yazdıran milli boksörümüz altın yolunda adım adım ilerliyor. Rakibi Aira Villagas ile karşı karşıya gelecek sporcumuz geçtiğimiz Olimpiyat Oyunlarında sinek siklette gümüş madalya almıştı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...