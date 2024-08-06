Giriş Tarihi: 06.08.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
18:26
Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu rakibini eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. 50 kiloda yarışan milli sporcumuz altını hedefliyor. Boksta 3 madalyanın garantilenmesi ardından gözler altına çevrildi. Sporseveler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Peki; Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?