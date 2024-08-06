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Giriş Tarihi: 06.08.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:26

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu rakibini eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. 50 kiloda yarışan milli sporcumuz altını hedefliyor. Boksta 3 madalyanın garantilenmesi ardından gözler altına çevrildi. Sporseveler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Peki; Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı canlı izle araştırmaları TRT Spor ekranlarına yöneldi. Adını yarı finale yazdıran milli boksörümüz altın yolunda adım adım ilerliyor. Rakibi Aira Villagas ile karşı karşıya gelecek sporcumuz geçtiğimiz Olimpiyat Oyunlarında sinek siklette gümüş madalya almıştı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda rakibini eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Madalyayı garantileyen sporcumuz altını hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı 23.18'te gerçekleşecek. Müsabakanın TRT Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

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Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı canlı yayın için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996, Trabzon doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazanmıştır.

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı izle

Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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