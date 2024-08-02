Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
15:25
Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?
Paris Yaz Olimpiyatları'nda finale yükselen Buse Savaşkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Olimpiyatlara ilk kez katılan sporcu Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı. Ülkemizi temsil eden sporcumuzun final mücadelesinin tarihi merak ediliyor. Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan'ın finali ne zaman?