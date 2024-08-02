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Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:25

Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

Paris Yaz Olimpiyatları'nda finale yükselen Buse Savaşkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Olimpiyatlara ilk kez katılan sporcu Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı. Ülkemizi temsil eden sporcumuzun final mücadelesinin tarihi merak ediliyor. Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan'ın finali ne zaman?

Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

Buse Savaşkan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil ediyor. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden milli sporcumuz yarı finali başarıyla tamamlayarak finale yükseldi. Spor severler ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzun hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte Buse Savaşkan'ın hayatı ve final tarihi

Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?
Milli Atlet Buse Savaşkan, 2016 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası, İstanbul Balkan Salon Şampiyonası gibi organizasyonlarda yer aldı.

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Kıbrıslı Türk atlet, yüksek atlama branşında yarışmaktadır. ENKA Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Savaşkan, İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında yaşamış ve bu tarihten itibaren birçok önemli turnuvada yer almıştır.

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Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

Buse Savaşkan, 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır.

2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olmuştur.

Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başarısı gösterdi.

Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

BUSE SAVAŞKAN NE ZAMAN FİNAL OYNAYACAK?

Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci sporcumuz olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.

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