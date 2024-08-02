Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında?Finale yükseldi! Paris Olimpiyatları’nda Buse Savaşkan’ın finali ne zaman?

Buse Savaşkan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil ediyor. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden milli sporcumuz yarı finali başarıyla tamamlayarak finale yükseldi. Spor severler ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzun hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte Buse Savaşkan'ın hayatı ve final tarihi