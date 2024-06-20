Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

KÖTÜ KOKU GELİNCE JANDARMAYI ARADI

Şizofreni hastası olan Döner, adeta sırra kadem basmıştı. Bölgede jandarma ekipleri ve bölge halkı çalışma gerçekleştirmişti. Çalışmalara rağmen 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, sabah saatlerinde zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu.