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Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:29
Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!
Hatay'da 51 yaşındaki Mehmet Döner, arefe günü çalışmaya gittikten sonra kayıplara karıştı. Kızının "Ne olur babamı bulun" diyerek feryat ettiği Döner'e ait bir ize rastlanmadı. Bu sabah zeytin bahçesini sulayan bir vatandaşın kötü koku şikayeti ile bölgeye giden ekipler kahreden manzara ile karşılaştı.