Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:29

Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

Hatay'da 51 yaşındaki Mehmet Döner, arefe günü çalışmaya gittikten sonra kayıplara karıştı. Kızının "Ne olur babamı bulun" diyerek feryat ettiği Döner'e ait bir ize rastlanmadı. Bu sabah zeytin bahçesini sulayan bir vatandaşın kötü koku şikayeti ile bölgeye giden ekipler kahreden manzara ile karşılaştı.

İHA
Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gitmişti. İnşaat işinde çalışan 51 yaşındaki Döner, rahatsızlandığı için bir ağacın altında dinlenmeye başlamıştı.

Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

Bir süre dinlenen Döner, çalışma arkadaşları tarafından saat 10.30 sıralarında görüldükten sonra kayıplara karışmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

KÖTÜ KOKU GELİNCE JANDARMAYI ARADI

Şizofreni hastası olan Döner, adeta sırra kadem basmıştı. Bölgede jandarma ekipleri ve bölge halkı çalışma gerçekleştirmişti. Çalışmalara rağmen 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, sabah saatlerinde zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu.

Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Döner'in cansız bedeni Yayladağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi yara izi olmadığı öğrenilen ve kaybolduğu inşaat alanına 100 metre mesafede bulunan Döner'in kesin ölüm nedeni otopsi işlemiyle belirlenecek.

Bütün şehir onu arıyordu: Şizofreni hastası Mehmet Döner’den kahreden haber!

"BAHÇESİNİ SULARKEN RAHMETLİYİ BULMUŞ"

Kaybolan adamın 5'inci gününde ölü bulunduğu ifade eden Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş, "Sabah 07:30'ta vatandaşların bilgi vermesiyle jandarma ekipleriyle olay yerine gittik.

SON DAKİKA