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Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
15:41
Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?
2010 Nisan ayında petrol sızdırarak patlayan sondaj kulesinin hikayesi film haline geldi. Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Aksiyon ve dram türlerindeki yapımın yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?