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Haberler Yaşam Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:41

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

2010 Nisan ayında petrol sızdırarak patlayan sondaj kulesinin hikayesi film haline geldi. Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Aksiyon ve dram türlerindeki yapımın yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

Büyük Felaket filmi konusu ile geçmişte yaşanmış büyük bir felakete odaklanılıyor. Filmin başrolünde Mark Wahlberg yer alıyor. Orijinal adıyla Deepwater Horizon bu akşam televizyon ekranlarında. İşte, 2016 yapımı Büyük Felaket filmi oyuncuları:

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.

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Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Dylan O'Brien

Kate Hudson

Kurt Russell

John Malkovich

Gina Rodriguez

Brad Leland

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi ne zaman çekildi?