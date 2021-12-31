Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

Milli Piyango sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürerken büyük ikramiye hangi ile çıktı, hangi bilete ve kime isabet etti sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek. Canlı yayın sonrası ikramiyenin hangi ile ve kime çıktığı sorgulanacak. Peki Büyük ikramiye hangi ile çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?