Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu akşam gerçekleşecek olup büyük ikramiyenin çıktığı il merak ediliyor. Saatler 17.00'ı gösterince çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekilişlerin ardından ne kadar ikramiye kazanabildiklerini öğrenebilecekler. Geçen sene büyük ikramiyenin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye çıktığı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2022 büyük ikramiyenin çıktığı kişi ve ile çevrildi. Peki Büyük ikramiye hangi ile çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı? İşte yanıtı…