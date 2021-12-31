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Haberler Yaşam Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 18:10

Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu akşam gerçekleşecek olup büyük ikramiyenin çıktığı il merak ediliyor. Saatler 17.00'ı gösterince çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekilişlerin ardından ne kadar ikramiye kazanabildiklerini öğrenebilecekler. Geçen sene büyük ikramiyenin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye çıktığı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2022 büyük ikramiyenin çıktığı kişi ve ile çevrildi. Peki Büyük ikramiye hangi ile çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı? İşte yanıtı…

Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

Milli Piyango sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürerken büyük ikramiye hangi ile çıktı, hangi bilete ve kime isabet etti sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek. Canlı yayın sonrası ikramiyenin hangi ile ve kime çıktığı sorgulanacak. Peki Büyük ikramiye hangi ile çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı henüz belli olmadı. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklanınca büyük ikramiyenin çıktığı iller belli olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'te gerçekleşecek. Yılbaşı çekilişi bu gece çekiliyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye bu gece sahibini bulacak. Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.

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Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?

GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

2020 yılında gerçekleşen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

Büyük ikramiye 2021 yılında ise Manisa Aksihar'dan bilet satın alan bir talihliye isabet etti.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saat 23:00'te başlayacak.

Büyük ikramiye hangi ile çıktı, 120 Milyon TL kime çıktı? 2022 Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller hangileri, kime çıktı?
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