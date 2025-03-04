İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun ardından, gözler iletişim oyununa çevrildi. Takımlar, sevdikleriyle bağlantı kurabilmek ve moral kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele veriyor. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu parkurda üstün performans sergileyerek galibiyete ulaşmaya çalışıyor. Bu kritik oyunun kazananı, yarışmacılar için büyük anlam taşıyan ödüle ulaşacak. Peki, 4 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar.