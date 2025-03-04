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Giriş Tarihi: 04.03.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 22:57

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Dokunulmazlık mücadelesinin ardından iletişim oyunu için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. All Star ve Gönüllüler takımları, sevdikleriyle görüşebilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Peki; 4 Mart 2025 Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? İşte, tüm detaylar.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun ardından, gözler iletişim oyununa çevrildi. Takımlar, sevdikleriyle bağlantı kurabilmek ve moral kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele veriyor. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu parkurda üstün performans sergileyerek galibiyete ulaşmaya çalışıyor. Bu kritik oyunun kazananı, yarışmacılar için büyük anlam taşıyan ödüle ulaşacak. Peki, 4 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 4 MART 2025?
Survivor iletişim oyununu kazanan GÖNÜLLÜLER TAKIMI oldu.

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İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Sedat Kapurtu oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da son olarak Meryem ile düello oyunu oynayan Senem, mücadeleyi kaybetti ve adaya veda eden isim oldu.