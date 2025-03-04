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İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
22:57
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU! 4 Mart Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım?
Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Dokunulmazlık mücadelesinin ardından iletişim oyunu için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. All Star ve Gönüllüler takımları, sevdikleriyle görüşebilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Peki; 4 Mart 2025 Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? İşte, tüm detaylar.