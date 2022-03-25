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Haberler Yaşam BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye'nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:15

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye'nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da bir dönem konu olan Büyükşen cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 çocuk sahibi çift 2018 senesinde evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından kızları Büşra'nın gözleri önünde öldürülmüştü. Yaşanan yeni gelişmeyle beraber "Büyükşen cinayeti nedir, tutuklu gözaltı var mı, katil kim, çözüldü mü, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin konuştuğu vahşetin soruşturması kapsamında 7 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim, ne oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili yaşanan yeni gelişmeyle beraber Türkiye'nin konuştuğu vahşet yeniden gündemdeki yerini aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olayla ilgili yeni gözaltıların olduğu kaydedilirken daha önce ise dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim? Büyükşen cinayeti ne oldu, tutuklu ve gözaltı var mı? İşte konuya dair gelişmelerin detayları...

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

NE OLMUŞTU?

3 çocuk sahibi Büyükşen çifti ilçeye bağlı İsmil Mahallesindeki evlerinde, 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.

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BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Jandarma tarafından kurulan özel ekibin çalışması sonucu 8 ay önce şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilerek cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) sevgilisi Esra Taş ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklanmıştı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

Kuzen Mustafa Okşen cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Zekeriya Okşen ve Abdulhamid Uzbek ise soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ nedir, çözüldü mü? Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SON DURUM

Soruşturma sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İsmil Mahallesinde jandarma tarafından farklı ailelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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