Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da bir dönem konu olan Büyükşen cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 çocuk sahibi çift 2018 senesinde evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından kızları Büşra'nın gözleri önünde öldürülmüştü. Yaşanan yeni gelişmeyle beraber "Büyükşen cinayeti nedir, tutuklu gözaltı var mı, katil kim, çözüldü mü, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin konuştuğu vahşetin soruşturması kapsamında 7 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim, ne oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...