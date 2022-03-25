Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili yaşanan yeni gelişmeyle beraber Türkiye'nin konuştuğu vahşet yeniden gündemdeki yerini aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan olayla ilgili yeni gözaltıların olduğu kaydedilirken daha önce ise dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim? Büyükşen cinayeti ne oldu, tutuklu ve gözaltı var mı? İşte konuya dair gelişmelerin detayları...