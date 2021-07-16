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Haberler Yaşam Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!
Giriş Tarihi: 16.07.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 17:19

Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetlerine kilitlendi. Korkunç olayın ardından dehşet evini ilk SABAH görüntülemişti. Cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen ise yaralı halde şunları söylemişti

HALİT TURAN
Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Konya'da 3 yıl önce öldürülen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşanmıştı.

Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Çevresince yaptığı iyiliklerle tanınan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

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Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve gözyaşları içinde katillerin bulunmasını istedi. Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.

Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

13 Temmuz'da İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Büyükşen cinayetinin aydınlatılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli 12 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi için 6 kişilik Siber Suçlarla mücadele personelinin gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasında görev aldığı öğrenildi.

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