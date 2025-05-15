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Caal All Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
14:55
Caal All Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak
Çağrı merkezi kurup yurt dışında yaşayan yaşlı yabancı ülke vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğal gaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyen, fakat vatandaşları daha yüksek tarifelere taşıyan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Operasyonda, 10 şüpheli 'Caal all center operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.