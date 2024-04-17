Haberler
Yaşam
Çakma estetisyeni sosyal medya mesajı yakalattı: 200 lirayı ödemeyince…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
08:52
Çakma estetisyeni sosyal medya mesajı yakalattı: 200 lirayı ödemeyince…
Mehmet S. isimli dolandırıcı, Ünlü Estetik Cerrahi Uzmanı Barış Çin'in adını kullanarak sosyal medyadan müşteri topladı. Ünlü doktorun görsellerini kullanarak asistanı olduğunu söyleyen Mehmet S., Ayşenur K.'yı personel indirimiyle kandırdı. 200 lira aldığı genç kıza parayı göndermeyince oyunu ortaya çıktı!