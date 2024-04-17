Çakma estetisyeni sosyal medya mesajı yakalattı: 200 lirayı ödemeyince…

ÜNLÜ DOKTORDAN JET ŞİKAYET

Estetik Cerrahi Uzmanı Barış Çin ve Ayşenur K. iletişim kurmalarının ardından soluğu savcılıkta aldı. Ünlü doktor, sosyal medyada kendisinin paylaştığı hasta görsellerini kullanarak insanlara kendini asistanı olarak tanıtan Mehmet S.'den şikayetçi oldu. Ayşenur K. ise ifadesinde internette tanıştığı şüpheliye 200 lira borç verdiğini, geri alamayınca da asistanını doktoruna şikayet etmek maksatlı Barış Çin'e yazdığını, bu şekilde dolandırıldığını anladığını ancak meblağın düşük olması nedeniyle şikayetçi olmadığını söyledi.