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Haberler Yaşam Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! "Ucuz araba" yalanı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:55

Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! "Ucuz araba" yalanı

Kartal Anadolu Adliyesi'nin kafesinde yaşanan dolandırıcılık pes dedirtti. İddiaya göre, kendisini Çağlayan Adliyesi'nde icra memuru olarak tanıtan Hulusi B, ucuz araba vaadiyle kandırdığı Mustafa Ö'den dosya masrafı bahanesiyle bir miktar para aldı. Daha sonra görüşme gerçekleştirmek amacıyla mağdurdan telefonunu isteyen çakma memur, mağdurdan aldığı para ve telefonla birlikte ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Mustafa Ö. şikayetçi olurken adliye kameralarından kimliği tespit edilen şüpheli hakkında 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! Ucuz araba yalanı

Kartal'da yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında iddiaya göre Mustafa Ö.(59), 2023 yılı Nisan ayından beri müşteri olarak dükkanına gelen Hulusi B.(63) ile arkadaş oldu. İkilinin muhabbeti kısa zamanda dostluğa dönüştü. Ancak Mustafa Ö, kendisine dost gibi yaklaşan Hulusi B'nin aslında dolandırmak için kurban seçtiğinden habersizdi.

ÇAKMA İCRA MEMURUNDAN "UCUZ ARABA" YALANI
İddiaya göre Hulusi B., kendisini Çağlayan Adliyesi'nde icra memuru olarak tanıtarak icradan ucuz arabalar ayarladığını iddiasıyla Mustafa Ö'de güven yarattı. Sohbet ettikleri esnada Mustafa Ö.'nün araç almak istediğini söylemesi üzerine çakma memur, Mustafa Ö.'den dosya masrafı adı altında önce 5 bin lira para aldı.

Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! Ucuz araba yalanı

ADLİYENİN KAFESİNDE HEM PARASINI HEM TELEFONUNU ÇALDI
Bununla da yetinmeyen adam geçtiğimiz yıl 13 Nisan günü Mustafa Ö'yü görüşmeye çağıran Hulusi B, adliyenin kafesinde de çeşitli bahanelerle 20 bin lira daha aldı. Aynı zamanda görüşmeler yapmak yalanıyla Mustafa Ö'den telefonunu da isteyen sahte memur, telefonu aldığı gibi adliyedeki işlemleri halledeceğini söyleyerek oradan uzaklaştı.

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Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! Ucuz araba yalanı

ADLİYE KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Bir süre sonra arkadaşını aramak isteyen Mustafa Ö, Hulusi B'ye bir türlü ulaşamayınca acı gerçeği anladı. Beyninden vurulmuşa dönen adam, kendisine arkadaş gibi yaklaşarak dolandıran Hulusi B.'den şikayetçi olmak için savcılığa gitti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada adliye kameralarına bakılarak şüpheli Hulusi B. tespit edildi.

Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! Ucuz araba yalanı

23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK
İfadesinde bahse konu telefonu seyyar satıcıdan aldığını ileri süren şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, kendisini icra memuru olarak tanıtarak müştekiden nitelikli hile ve aldatmacayla 25 bin lira para alan sözde memur hakkında iddianame düzenledi. Şüpheli Hulusi B.'ye "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Hırsızlık" suçundan 23 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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