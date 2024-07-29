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Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! "Ucuz araba" yalanı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
09:55
Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! "Ucuz araba" yalanı
Kartal Anadolu Adliyesi'nin kafesinde yaşanan dolandırıcılık pes dedirtti. İddiaya göre, kendisini Çağlayan Adliyesi'nde icra memuru olarak tanıtan Hulusi B, ucuz araba vaadiyle kandırdığı Mustafa Ö'den dosya masrafı bahanesiyle bir miktar para aldı. Daha sonra görüşme gerçekleştirmek amacıyla mağdurdan telefonunu isteyen çakma memur, mağdurdan aldığı para ve telefonla birlikte ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Mustafa Ö. şikayetçi olurken adliye kameralarından kimliği tespit edilen şüpheli hakkında 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı.