Çakma icra memurundan adliye kafesinde dolandırıcılık! "Ucuz araba" yalanı

Kartal'da yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında iddiaya göre Mustafa Ö.(59), 2023 yılı Nisan ayından beri müşteri olarak dükkanına gelen Hulusi B.(63) ile arkadaş oldu. İkilinin muhabbeti kısa zamanda dostluğa dönüştü. Ancak Mustafa Ö, kendisine dost gibi yaklaşan Hulusi B'nin aslında dolandırmak için kurban seçtiğinden habersizdi.

ÇAKMA İCRA MEMURUNDAN "UCUZ ARABA" YALANI

İddiaya göre Hulusi B., kendisini Çağlayan Adliyesi'nde icra memuru olarak tanıtarak icradan ucuz arabalar ayarladığını iddiasıyla Mustafa Ö'de güven yarattı. Sohbet ettikleri esnada Mustafa Ö.'nün araç almak istediğini söylemesi üzerine çakma memur, Mustafa Ö.'den dosya masrafı adı altında önce 5 bin lira para aldı.