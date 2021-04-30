Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

Tam kapanma sürecinde çalışma izin belgesi için yeni bir döneme geçildi. Sokağa çıkma yasağından muaf işletmeler, faaliyet kodlarına göre belirleniyor ve İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi ekranından muafiyet kağıdı veriliyor. Bu nedenle de tam kapanma döneminde sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi, yani çalışma izni belgesi nasıl alınır sorusu, 17 Mayıs'a kadar dışarıda olmak zorunda olan çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşte, e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır konusuyla ilgili gelişmeler...