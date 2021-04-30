Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.