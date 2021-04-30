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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 22:47 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 23:31

Çalışma izin belgesi üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve alma, sorgulama ekranı!

muafiyat belgesi almada yeni bir döneme geçildi. Artık kurumların yetkilendirme ve görevlendirme belgeleri değil, E-Devlet üzerinden kurum kodu ve çalışan 'sı ile koordineli çalışan e-devlet belgesi ekranı üzerinden alınan belgeler geçerli olacak. Tam kapanmanın ilk gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz gerçekleştirilemedi" uyarısı çıkıyordu. Bugün itibariyle sistemdeki yoğunluğun azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı , yani İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi e-devlet ile nasıl alınır sorusu araştırılmaya başlandı.

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

Tam kapanma sürecinde çalışma izin belgesi için yeni bir döneme geçildi. Sokağa çıkma yasağından muaf işletmeler, faaliyet kodlarına göre belirleniyor ve İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi ekranından muafiyet kağıdı veriliyor. Bu nedenle de tam kapanma döneminde sokağa çıkma yasağı , yani çalışma izni belgesi nasıl alınır sorusu, 17 Mayıs'a kadar dışarıda olmak zorunda olan çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşte, çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır konusuyla ilgili gelişmeler...

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.

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Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık" denildi.

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!
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Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin ve sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma, sorgulama ekranı!

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