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Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:43
Uzun süredir çalışmaları yürütülen "esnek çalışma" modeli hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş açıklamalarda bulundu. Konu hakkında konuşan Bakan "esnek çalışma güvenceli olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak." dedi. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi,ne zaman? 2025'te mesai saatleri kısalacak mı, kimler için geçerli?