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Haberler Yaşam Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:43

Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

Uzun süredir çalışmaları yürütülen "esnek çalışma" modeli hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş açıklamalarda bulundu. Konu hakkında konuşan Bakan "esnek çalışma güvenceli olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak." dedi. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi,ne zaman? 2025'te mesai saatleri kısalacak mı, kimler için geçerli?

Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu "esnek çalışma modelini uygulamaya sokulması" hakkında gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Bakan Göktaş'ın ipucunu verdiği sistemin ayrıntıları hakkında " mesai saatleri kısalacak mı, kimler için geçerli?" soruları yanıt arıyor. Peki, çalışma saatleri düşecek mi? İşte, detaylar...

Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenini içeriyor. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada beş gün yerinde çalışmak yerine, çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebiliyor.

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Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ GÜNDEMDE!

İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.

Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

2025'TE MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI, KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.

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