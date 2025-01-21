Çalışma saatleri düşecek mi? Esnek çalışma modeli gündemde! 2025 haftalık çalışma mesai saatleri kısalacak mı?

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenini içeriyor. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada beş gün yerinde çalışmak yerine, çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebiliyor.