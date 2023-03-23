Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle
Giriş Tarihi: 23.03.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 18:22

Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının beğenilen dizisi Camdaki Kız son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizinin 23 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 71. bölümünde, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenen Muzo, Hayri'den Nalan'a bunu derhal anlatmasını ister. Hayri de mecburen kabul eder. Dizinin sıkı takipçileri, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız 71. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız 71. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.

Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 71. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Tamer Levent, Devrim Yakut gibi isimleri buluşturan dizinin 22 Mart 2023 tarihli yeni bölümünde pişmanlık duyan Sedat, Nalan'dan samimiyetle özür diler. Billur ve Nalan Hafize'yi Hayri'nin çalıştığı kebapçıya götürür ancak Türkan da çocuklarla kebapçıya gelir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız 71. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 23 Mart 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ 71. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan Hayri'yle ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Muzo; Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri'den Nalan'a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder.

Emir'in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen'i de Levent'i de şaşırtır.

Camdaki Kız 71. bölüm izle: Nalan ve Hayri evleniyor mu? Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Sedat, duyduğu pişmanlığı Nalan'dan samimiyetle özür dileyerek gösterir. Nalan ise ilk kez onun için üzülür ama yeni hayatı için de heyecan duymaktadır.

SON DAKİKA