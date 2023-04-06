Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nalan, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenmiş ve yıkılmıştır. Hayri ise daha önce Nalan'a konuyu açmadığı için pişman olsa da Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Türkan Hayri'yi kaybetmemek için çabalar ancak Hayri ona boşanmak istediğini söyler.