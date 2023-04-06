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Haberler Yaşam Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor
Giriş Tarihi: 06.04.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 18:50

Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

Kanal D dizi izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan yapım Camdaki Kız 73. Bölüm izle linki ile araştırılıyor. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi her Perşembe ekranlarda. Camdaki Kız son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz olarak takip ediliyor. Dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Bu haftaki bölümde Hayri ve Nalan cephesinde işler karışıyor. İşte, Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D ekranı ve yeni bölüm özeti…

Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

Camdaki Kız dizi 73. Bölüm full izle ekranı yayında. Kanal D dizi izle ekranında yeni bölüm yerini aldı. Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenen Nalan yıkılmıştır. Türkan Hayri'yi kaybetmek istemezken boşanma isteği hayal kırıklığı olur. Camdaki Kız son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleriyle araştırılıyor. Sedat toparlanmaya çalışırken Selen'in öğrendikleri aileyi çok sevindirecektir. İşte, Kanal D Camdaki Kız 73. Bölüm izle linki ve yeni haftanın özeti…

Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

HAYRİ, NALAN'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri ekrana geliyor. Son bölümde Hayri'nin evli olduğunu öğrenen Nalan yeni sorunlarla başa çıkmak zorunda kalıyor.

İşte, yeni bölüm:

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Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

CAMDAKİ KIZ DİZİ İZLE EKRANINDA!

6 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm Kanal D ile yayında:

CAMDAKİ KIZ 73. YENİ BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nalan, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenmiş ve yıkılmıştır. Hayri ise daha önce Nalan'a konuyu açmadığı için pişman olsa da Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Türkan Hayri'yi kaybetmemek için çabalar ancak Hayri ona boşanmak istediğini söyler.

Camdaki Kız 73. Bölüm izle Kanal D yeni bölüm ekranında! Camdaki Kız son bölüm izle: Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor

Selen'in öğrendiği gelişme hem onu hem de Koroğlu ailesini çok sevindirir. Sedat ise Cavit'in desteğiyle terapiye başlar. Nalan; kapısında Hayri, Türkan ve çocukları görünce çok şaşırır.

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