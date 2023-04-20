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Haberler Yaşam Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:48

Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Camdaki Kız 75. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'i buluşturan dizinin 20 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 75. bölümünde, Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Billur'u hem de Muzo'yu hayal kırıklığına uğratır. Öte yandan Gülcihan'ın hastanede olduğunu öğrenen Nalan, soluğu hastanede alırken Hayri de peşinden gelir. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız 75. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve tüm detaylar.

Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 75. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı paylaştığı dizinin 20 Nisan 2023 tarihli yeni bölümünde, Gülcihan'ın durumu Rafet'i kahreder. Öte yandan Hayri, boşanma haberini vermek için Nalan'ın kapısına kadar gider. Ancak Nalan'dan medet uman tek kişi Hayri değildir. Camdaki Kız 75. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı ve özeti…

Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM ÖZETİ

Hayri Nalan ısrarından vazgeçmiyor…

Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Billur'u hem de Muzo'yu hayal kırıklığına uğratır. Hayri ise Türkan'a boşanma baskısını sürdürür.

Camdaki Kız 75. bölüm izle: Hayri Türkan’dan boşanıyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Gülcihan'ın hastanede olduğunu öğrenen Nalan soluğu hastanede alır ve Hayri bunu öğrendiğinde peşinden gelmekte gecikmez.

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