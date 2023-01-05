Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

5 Ocak 2022 Perşembe tarihli Kanal D yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Yaşamak Güzel Şey filmi ile karşılaştı.

Bunun üzerine Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Camdaki Kız dizisi de yılbaşı arası veren yapımlar arasında yerini aldı. Bu nedenle sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.