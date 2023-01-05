Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Camdaki Kız yeni bölüm tarihi ve saati...