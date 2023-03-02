Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2 Mart Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Perşembe günleri izleyiciyle buluşan diziye Hivda Zizan Alp dahil oldu. Alp, dizide Hayri'nin eşi Türkan karakterine hayat verecek ve 68. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Camdaki Kız Türkan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Nalan ve Hayri arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız'ın Türkan'ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Camdaki Kız'ın Türkan'ı Hivda Zizan Alp hayatı ve kariyeri.