Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

HİVDA ZİZAN ALP CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna Hivda Zizan Alp dahil oldu.

Hivda Zizan Alp, her Perşembe akşamı yayınlanan dizide Hayri'nin eşi Türkan karakterini canlandıracak ve 68. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.