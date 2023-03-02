Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:45

Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2 Mart Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Perşembe günleri izleyiciyle buluşan diziye Hivda Zizan Alp dahil oldu. Alp, dizide Hayri'nin eşi Türkan karakterine hayat verecek ve 68. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Camdaki Kız Türkan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Nalan ve Hayri arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız'ın Türkan'ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Camdaki Kız'ın Türkan'ı Hivda Zizan Alp hayatı ve kariyeri.

Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Camdaki Kız Türkan kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Camdaki Kız dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin kadrosuna güzel oyuncu Hivda Zizan Alp konuk oyuncu olarak katıldı. Alp, dizide Hayri'nin köydeki eşi Türkan karakterini canlandıracak. Türkan'ın İstanbul'a gelmesinin ardından Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak merak konusu… Peki, Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıran Hivda Zizan Alp kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

HİVDA ZİZAN ALP CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna Hivda Zizan Alp dahil oldu.

Hivda Zizan Alp, her Perşembe akşamı yayınlanan dizide Hayri'nin eşi Türkan karakterini canlandıracak ve 68. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Türkan, Hayri'nin eşi ve iki çocuğunun annesidir. Memlekette yaşayan Türkan'ın İstanbul'a gelmesi ile olaylar gelişir.

Hayri'nin iş bulma girişimleri devam ederken; Türkan ev kirasını ödeyememiştir ve artık İstanbul'a gelmenin zamanı geldiğini düşünerek soluğu Hayri'nin evinde alır. Aynı anda Hayri ise Nalan'ın boşandığını öğrenir.

Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'ndan mezun olmuştur.

Ardından Haliç Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nu tamamlamıştır.

Dizi projeleri öncesinde reklam filmlerinde rol Alp, asıl çıkışını başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Elvan karakteri ile yakaladı.

Hivda Zizan Alp, "Yeşil Deniz" ve "Fi" dizilerinin kadrosunda yer aldı.

Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Oynadığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)

2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (TV Dizisi)

SON DAKİKA