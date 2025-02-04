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Haberler Yaşam Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:40

Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

İstanbul'da, bir camide meydana gelen olayda bir dönem Dünya Kick Boks şampiyonu olan Yavuz Özden engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeri girdi. Ardından temizlik görevlisinin kendisini uyarması üzerine öfkeden deliye dönen boksör temizlik görevlisini yumruklamaya başladı. Dehşet anları kameraya yansırken, yumrukların hedefi olan talihsiz adam yüz felci geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan boksör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

Olay, 26 Ocak'ta Zeytinburnu'nda Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, camide engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeriye girdi.

Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI

Birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı tekmeleyen Özden, temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç tarafından uyarıldı.

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Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı.

Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

YUMRUKLAYARAK DÖVDÜ

Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumrukladı. Amaç kendisini ayakkabı çekeceği ile savunmaya çalıştı.

Dünya şampiyonu kick boksçunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı, yüz felci geçirdi | Video

Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!

Ancak Özden, caminin içerisine soktuğu Amaç'ı yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekiler araya girerek tarafları ayırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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