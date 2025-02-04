Haberler
Yaşam
Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
18:40
Cami görevlisini felç etmişti: Şampiyon boksör tutuklandı!
İstanbul'da, bir camide meydana gelen olayda bir dönem Dünya Kick Boks şampiyonu olan Yavuz Özden engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeri girdi. Ardından temizlik görevlisinin kendisini uyarması üzerine öfkeden deliye dönen boksör temizlik görevlisini yumruklamaya başladı. Dehşet anları kameraya yansırken, yumrukların hedefi olan talihsiz adam yüz felci geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan boksör tutuklanarak cezaevine gönderildi.