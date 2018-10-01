Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çamlıca ında sona yaklaşılıyor

Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 17:23
  • 1
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

Camisinin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca 'nin büyük bir bölümü tamamlandı.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camii'nin ının tamamlandığını ve içinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Kaba temizlikten sonra yaklaşık 300 kişiden oluşan bir ekibin, çiniler ve mermerlerin temizliğine başladığını anlatan Külünk, kısa bir süre sonra caminin halılarının serileceğini belirtti.

  • 2
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

SANAT ESERİ GİBİ KAPI

Caminin ana kapısının yerine monte edildiğini belirten Külünk, şöyle konuştu:

"Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor


Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da yapıldı. Camilerimizin bütün kapılarını yerine takmış olduk. İçeriden ve dışarıdan sıcak, soğuk hava ve rüzgar ile etkileşimi tamamladı"

  • 4
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

CAMİNİN MİNBERİ 21 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Külünk, caminin matematik olarak büyük ölçülere sahip olduğunu hatırlatarak, "Halı sereceğimiz alanın miktarı, 17 bin metrekare. Minberimiz 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılacak. Mihrabımız da bu büyüklük oranında. İstanbul'da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş yaklaşık 4 metre yüksekliğinde vaaz kürsümüz de bitti" dedi.

  • 5
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

Çevre ve peyzaj işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını vurgulayan Külünk, şunları söyledi:

"Caminin de içinde bulunduğu külliyenin diğer üniteleri olan konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane ve müzeden meydana gelen diğer sosyal donatı alanlarını da çok hızlı şekilde tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bitirdik' diyerek tekmil vereceğiz. Kendilerinin münasip göreceği bir tarihte açılış takvimi belirlenecek. Bu eseri kamuoyuna hediye etmiş olacağız"

  • 6
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

ŞEHRİN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca , henüz ibadete açılmamasına rağmen şehrin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camii, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de içinde bulunduruyor.

  • 7
  • 10
Çamlıca ında sona yaklaşılıyor
Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

ÇAMLICA CAMİİ

İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca 'nin 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.

Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.

BİZE ULAŞIN