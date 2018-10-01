Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

Camisinin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camii'nin büyük bir bölümü tamamlandı.
İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camii'nin inşaatının tamamlandığını ve içinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Kaba temizlikten sonra yaklaşık 300 kişiden oluşan bir ekibin, çiniler ve mermerlerin temizliğine başladığını anlatan Külünk, kısa bir süre sonra caminin halılarının serileceğini belirtti.