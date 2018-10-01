Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor

Çevre ve peyzaj işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını vurgulayan Külünk, şunları söyledi:

"Caminin de içinde bulunduğu külliyenin diğer üniteleri olan konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane ve müzeden meydana gelen diğer sosyal donatı alanlarını da çok hızlı şekilde tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bitirdik' diyerek tekmil vereceğiz. Kendilerinin münasip göreceği bir tarihte açılış takvimi belirlenecek. Bu eseri kamuoyuna hediye etmiş olacağız"