Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük camii olan, Çamlıca Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılındı. Vatandaşların namazlarını kılmak için gittiği Çamlıca Camisi adeta doldu taştı. Çamlıca Camisi ilk cuma namazında havadan görüntülendi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.03.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 15:41
Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı

Çamlıca Camisi'nde bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Açılışı Regaip Kandili akşamında gerçekleştirilen cami, kılınan ilk cuma namazında da adeta doldu taştı. Namazlarını, yeni açılan camide kılmak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Camisi'ne akın etti.

Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı

Çamlıca Camisi ilk cuma namazında havadan drone ile görüntülendi.

Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar, caminin çevresinde gezip bol bol fotoğraf çektiler. Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kılmak için şehir dışından gelenler de oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı

Ankara'dan gelen bir vatandaş, "Biz Ankara'dan geldik İstanbul'a sırf bu camiyi görmek için. Bu büyük bir eser kıymetini bilen bilir. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı

Çamlıca Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar caminin çok iyi bir eser olduğunu ve caminin büyük bir hizmet olduğunu söyleyerek hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı
Çamlıca Camisi'ndeki ilk cuma namazı kılındı
BİZE ULAŞIN