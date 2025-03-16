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Haberler Yaşam Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!” Can Borcu fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 00:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 00:23

Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!” Can Borcu fragmanı izle!

Can Borcu, ATV ekranlarında 13. Bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin sevilen dizisinde bu hafta bölümünde Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıkladı. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a tepki gösterdi. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben! Can Borcu fragmanı izle!

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım heyecanlı anlara sahne olmuştu… Dizinin hayranları son bölümün ardından yeni bölüm fragmanına odaklandı. Peki gelecek bölümde neler olacak? İşte, Can Borcu 14. Bölüm fragmanı ve detayları…

Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben! Can Borcu fragmanı izle!

CAN BORCU 14. BÖLÜM FRAGMANI

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de yayımlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

CAN BORCU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben! Can Borcu fragmanı izle!

CAN BORCU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır.

Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben! Can Borcu fragmanı izle!

Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır. Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar. Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben! Can Borcu fragmanı izle!