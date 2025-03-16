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Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!” Can Borcu fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
00:23
Can Borcu 14. Bölüm Fragmanı | “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!” Can Borcu fragmanı izle!
Can Borcu, ATV ekranlarında 13. Bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin sevilen dizisinde bu hafta bölümünde Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıkladı. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a tepki gösterdi. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…