Heyecanın her geçen bölüm arttığı Can Borcu dizisinde izleyiciler şimdi gözlerini yeni fragmana dikti. ATV'de yayınlanan dizinin 16. bölümüne dair ilk ipuçlarını taşıyacak fragman arayışı hız kazandı. Can Borcu yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? İşte, detaylar...