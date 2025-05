Can Borcu 21. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Can Borcu 21. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta isimlerin rol aldığı dizide, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?