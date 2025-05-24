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CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
23:57
CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Can Borcu 21. bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Sevilen yapımın son bölümü ardından gelecek bölüm için heyecan dorukta. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünde "Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordu..." Peki, ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...