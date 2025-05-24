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Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:57

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Can Borcu 21. bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Sevilen yapımın son bölümü ardından gelecek bölüm için heyecan dorukta. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünde "Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordu..." Peki, ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi oyuncuların başrolünde olduğu Can Borcu, 21. bölümüyle yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımında gelecek bölümde neler olacak merakla beklenirken "Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı.

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI

Can Borcu yeni bölümleriyle Cumartesi 20.00'de atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/can-borcu

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CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAN BORCU YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır. Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır.

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar. Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır. Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…

CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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