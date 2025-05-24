CAN BORCU 22. BÖLÜM FRAGMANI! ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar. Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır. Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…