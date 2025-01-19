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CAN BORCU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Can Borcu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
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CAN BORCU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Can Borcu yeni bölümde haftaya neler olacak?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlere duygu yüklü anlar yaşatan dizinin 6. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Can Borcu 6. bölüm fragmanı ve tüm detaylar haberin devamında...