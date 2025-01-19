CAN BORCU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Can Borcu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider. Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha Emel, Yaşar'ın otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrenir. Onu tehdit eder ve ondan Handan'ın dükkanını yakmasını ister.