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Haberler Yaşam Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek
Giriş Tarihi: 23.07.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 07:04

Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

Meclis'te görüşmeleri devam eden kanun teklifine göre başıboş köpeklerin kontrolüyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası da 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

BURCU ŞEN
Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor.

Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

Bu arada yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı. AK Parti'nin kanun teklifinin 5. maddesine ilişkin verdiği önergeyle, kamuoyunda tartışma yaratan "ötanazi" ifadesi metinden çıkarıldı.

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Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

Yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 . Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan tedbirler uygulanır" hükmü eklendi. Teklifin ana çerçevesinde şunlar yer alıyor:

Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

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Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak.

Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

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