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Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek
Giriş Tarihi: 23.07.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
07:04
Can dostunu terk edene ağır ceza! Kanun teklifi netleşmeye başladı: Sorumsuz belediye hesabını verecek
Meclis'te görüşmeleri devam eden kanun teklifine göre başıboş köpeklerin kontrolüyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası da 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.