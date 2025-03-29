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Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:29
Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı idrak ediliyor. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayramı namazla karşılayacak İslam alemi namaz saatlerini Diyanet ile kontrol ediyor. En geç vaktin olduğu illerden biri olan Çanakkale bayram namazı saati de araştırmalara konu oldu. Müslümanlar, camilerin yolunu tutmadan önce saatleri not ediyor. Peki; 2025 Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?