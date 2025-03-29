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Haberler Yaşam Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:29

Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı idrak ediliyor. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayramı namazla karşılayacak İslam alemi namaz saatlerini Diyanet ile kontrol ediyor. En geç vaktin olduğu illerden biri olan Çanakkale bayram namazı saati de araştırmalara konu oldu. Müslümanlar, camilerin yolunu tutmadan önce saatleri not ediyor. Peki; 2025 Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Çanakkale bayram namazı saati 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle il il kontrol edilen saatlerde camiler dolup taşıyor. İbadetlerine namazla birlikte başlayacaklar 3 gün boyunca ibadetlerini sürdürecek. Peki; Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ÇANAKKALE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı İslam alemi tarafından karşılanıyor. 2025 yılında 30-31 Mart 1 Nisan tarihlerini kapsayacak bayramın arifesi de 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. İşte, bayramın ilk günü bayram namazının kılınacağı vakit:

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.32

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Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

İslam aleminin iki bayramı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yılın belli tarihlerinde coşkuyla karşılanıyor. Bu özel günlerin kökenine dair araştırmalarda tarih kaynakları fikir veriyor.

Arapça'da îdü'l-fıtr ve îdü'l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayramın da hicretin 2. yılından itibaren kutlandığı kaynaklarla öğreniliyor.

Ramazan orucunun bu yılda farz kılınmış olması nedeniyle de Ramazan Bayramı şeklinde adlandırıldığı kaynaklarla destekleniyor.

Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak ediliyor. Arifeyle birlikte 3,5 gün şeklinde kullanılan bayram izni bu yıl özelinde 9 güne çıkarıldı.

2-3-4 Nisan tarihleri bayram iznine dahil edildi. Buna göre kamu çalışanları bayramı 9 gün olarak değerlendiriyor.

Çanakkale bayram namazı saati! 2025 Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi