Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün gözaltına alındığı olayda başkan danışmanı, şoför ve diğer belediye personellerinin ifadelerine başvuruldu. Çan Belediye Başkanı ile birlikte alınan 3 kişi haricinde Emniyet güçleri tarafından aranmaya devam eden isimler var. Haberle birlikte günün en çok sorulan soruları arasında "Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?" soruları var. Kuzeni tarafından şikayet edilen başkanın hayatı ve partisi merak konusu oldu. Peki, Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim? İşte cevaplar…