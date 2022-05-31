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Haberler Yaşam Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:32

Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Başkan Öz'ün kuzeni tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu yanıt buldu. Büyük ses getiren son dakika haberinin ardından "Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Çanakkale başta olmak üzere tüm Türkiye'de ses getiren olay hakkında detaylar netleşmeye başladı. Peki, Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim? İşte Bülent Öz partisi ve hayatı…

Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün gözaltına alındığı olayda başkan danışmanı, şoför ve diğer belediye personellerinin ifadelerine başvuruldu. Çan Belediye Başkanı ile birlikte alınan 3 kişi haricinde Emniyet güçleri tarafından aranmaya devam eden isimler var. Haberle birlikte günün en çok sorulan soruları arasında "Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?" soruları var. Kuzeni tarafından şikayet edilen başkanın hayatı ve partisi merak konusu oldu. Peki, Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim? İşte cevaplar…

Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

ÇANAKKALE ÇAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Çanakkale Çan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi CHP yönetiminde bulunuyor. Gözlatına alınan Bülent Öz 2019 yılı yerel seçimlerinde Çan Belediye başkanı seçilmiştir.

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Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI!

İddiaya göre Bülent Öz'ün kuzeni Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

Bugün sabah saatlerinde Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları MÜdürü Ş.U., Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve belediyenin temizlik işlerini yapan Öztek Firma çalışanı R.A'yı irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?

ÇAN BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ÖZ KİMDİR?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 tarihinde Hasan Bey ve Nurdan Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Çan İçesinde doğdu. İlköğretimi Çan Atatürk İlkokulunda, Orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 'inde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğrenim gören Öz TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır.

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