Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Başkan Öz'ün kuzeni tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu yanıt buldu. Büyük ses getiren son dakika haberinin ardından "Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Çanakkale başta olmak üzere tüm Türkiye'de ses getiren olay hakkında detaylar netleşmeye başladı. Peki, Çanakkale Çan Belediyesi hangi parti? Çan Belediye Başkanı kim? İşte Bülent Öz partisi ve hayatı…