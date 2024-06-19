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Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
09:03
Çanakkale Eceabat'ta dün akşam saatlerinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda başlayan orman yangını kısa sürede yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 17 saattir alevlerle mücadelesi sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk müdahalenin 8 dakika sonra yapıldığını ancak 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltı. Köy sakinleri Eceabat Gençlik Konuk Evine alındı. Çanakkale Valiliği ise alevlerin yeniden büyüme riskine karşı yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Öte yandan İzmir, Uşak ve Manisa'da da orman yangını vardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İşte detaylar…