Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

Her yaz olduğu gibi bu sene de hava sıcaklıklarının artmasıyla peş peşe orman yangını haberleri gelmeye başladı. Alevlerin yükseldiği nokta bu kez Çanakkale Eceabat'tı. İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yollandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilermemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.