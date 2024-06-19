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Haberler Yaşam Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:03

Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

Çanakkale Eceabat'ta dün akşam saatlerinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda başlayan orman yangını kısa sürede yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 17 saattir alevlerle mücadelesi sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk müdahalenin 8 dakika sonra yapıldığını ancak 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltı. Köy sakinleri Eceabat Gençlik Konuk Evine alındı. Çanakkale Valiliği ise alevlerin yeniden büyüme riskine karşı yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Öte yandan İzmir, Uşak ve Manisa'da da orman yangını vardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İşte detaylar…

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Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

Her yaz olduğu gibi bu sene de hava sıcaklıklarının artmasıyla peş peşe orman yangını haberleri gelmeye başladı. Alevlerin yükseldiği nokta bu kez Çanakkale Eceabat'tı. İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yollandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilermemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

VALİLİK UYARDI: TEYAKKUZDA OLUN!

Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.

Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını: Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

BAKAN YUMAKLI: 300 HEKTARLIK BİR ALANIN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Yangın Yönetim Aracından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri, İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak eşlik etti. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Yumaklı, "Bugün 42 adet orman yangını oldu.

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