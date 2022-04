Mübarek Ramazan ayının gelişi her yıl olduğu gibi heyecanla karşılanıyor. Vatandaşlar "2022 İmsakiye ile Çanakkale'de sahur iftar vakti ve saati kaçta?" sorularını an itibarıyla gündeme taşıdı. Yarın itibarıyla başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan boyunca oruç tutacak olanlar iftar ve sahur saati araştırmasına çıktı. İşte 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Çanakkale iftar ve sahur saati vakitleri...