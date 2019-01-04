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'de denizden tarihi çıkarıldı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 23:19
Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı

Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait Lapseki feribot iskelesinin 3 numaralı rampalarında devam eden inşaat çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı

Çalışmaların ardından deniz dibine dalış yapan dalgıçlar iskelenin 10 metre açığında büyük bir gemi çapası bulunduğunu fark etti.

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Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı

Denizden vinç yardımıyla çıkarılan ve 3 ton ağırlığında olduğu belirlenen çapanın zamanla yıpranan bölümleri temizlenerek boyandı.

Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı

Valisi Orhan Tavlı beraberinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Lapseki iskelesine giderek, denizden çıkarılan tarihi çapayı inceledi.

Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı

Yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapanın, gerekli inceleme ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergileneceği öğrenildi.

Çanakkale'de denizden tarihi çapa çıkarıldı
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