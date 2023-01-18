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Haberler Yaşam Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:00

Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale; Antik çağlara kadar dayanan binlerce senelik kültürel ve zengin tarihi ile karşımıza çıkan bir Marmara Bölgesi kentidir. Ege Bölgesi'nde de toprakları bulunan Çanakkale hem eşsiz doğası hem de kültürel ve tarihi turistik yerleri ile her sene milyonlarca insanı ağırlamaktadır. Bu sebeple insanlar, Çanakkale'de gezilecek yerler konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. İşte, Çanakkale'de gezilecek yerler, Çanakkale gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimiz...

Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale; Gökçeada ve Bozcaada gibi turistik yerleriyle, Assos ve Truva gibi Antik Kentleri ile, anıtları, tarihi parkları, şehitlikleri, plajları, köyleri, Ayvacık gibi tatil beldeleri ve birçok doğal güzellikleri ile insanların gezip görmek istediği yerler arasında yerini almaktadır. Kültürel zenginliklerle dolu olan bu kenti, Çanakkale gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimizde sizler için inceledik...

Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale'de Gezilecek Yerler

Yakın Türkiye tarihinde büyük olayların geçtiği yer olan Çanakkale, her sene milyonlarca turisti bünyesinde ağırlamaktadır. Özellikle kültürel tarihi olguların ve doğal güzelliklerin görülebileceği yer olan Çanakkale, gezginlerin, doğaseverlerin ve tarih meraklıların ilgisini çekmektedir. İşte, Çanakkale'de gezilecek yerler;

  • Bozcaada, Assos, Biga, Gelibolu, Gökçeada, Küçükkuyu, Ezine, Ayvacık, Lapseki, Eceabat, Bayramiç, Çanakkale Kordon
  • Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Harp Müzesi
  • Adatepe Köyü
  • Kadırga Koyu
  • Truva Atı
  • Conkbayırı
  • Yeşilyurt
  • Ayazma Plajı
  • Aynalı Çarşı
  • Kömür Limanı
  • Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
  • Kabatepe Plajı
  • Çanakkale Şehitlik Anıtı
  • Troya Müzesi
  • Kilitbahir Kalesi
  • Anzak Koyu
  • Kefalos Plajı
  • Truva Antik Kenti
  • Tavaklı Sahili
  • Çanakkale Saat Kulesi
  • Assos Antik Kenti
  • Papaz Plajı
  • Akbaş Şehitliği
  • Mermer Burnu
  • Pembe Göl
  • Atikhisar Barajı
  • Çanakkale Arkeoloji Müzesi
  • 57. Piyade Alayı Şehitliği
  • Çanakkale Deniz Müzesi
  • Ayazma Pınarı Tabiat Parkı
  • Piri Reis Müzesi
  • Seyit Onbaşı Anıtı
  • Tarihe Saygı Parkı
  • Çanakkale Kent Müzesi
  • Kestanbol Kaplıcaları
  • Gizli Liman Koyu
  • Rumeli Mecidiye Tabyası
  • Anadolu Hamidiye Tabyası
  • Rhapsodos Mozaik Atölyesi
  • Kemerdere Su Kemeri
  • Taşkapı Koyu
  • Geyikli Plajı
  • Güzelyalı Plajı
  • Mehmet Akif Ersoy Müzesi
  • Dardanos ve Zargana Plajları
  • Namazgah Tabyası
  • Yeni Zelanda Anıtı ve Mezarlığı
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Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale Gezilecek Yerler

Çanakkale; tarihi ve doğayı iç içe barındıran ve yansıtan, çok zengin tarihsel ve kültürel geçmişe sahip bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Çanakkale milattan önce 3000 senesinden beri bir yerleşim yeri olarak medeniyetlerce kullanılmaktadır. Geçmişten bugüne kadar birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Çanakkale, bu özelliği sebebiyle tarihsel ve kültürel açıdan oldukça çeşitli ve zengindir.

Ayrıca ismini Anadolu Yakası'nda bulunan Çanak Kalesi'nden alan Çanakkale, Türkiye tarihi için dönüm noktası olan olaylardan; Çanakkale Savaşı'na da tanıklık etmiştir. Çanakkale, kültürel ve tarihsel güzelliklerinin yanı sıra; doğal güzellikleri ve rengarenk tatil yerleri açısından da tatilcileri, gezginleri, turistleri, tarih meraklılarını ve doğasever kişileri topraklarına çekmeyi başarmaktadır.

Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Milattan önce 3000 seneye kadar dayanan tarihiyle, Troya ve Assos gibi antik kentleriyle, çeşitli müzeleriyle ve yakın tarihimizdeki Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan kültürel ve tarihi ögeleriyle Çanakkale, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar açısından oldukça zengin bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Çanakkale'de, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar;

  • Kilitbahir Kalesi
  • Çimenlik Kalesi
  • Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Çanakkale Şehitliği
  • Çanakkale Arkeoloji Müzesi
  • Çanakkale Saat Kulesi
  • 57. Alay Şehitliği ve Anıtı
  • Aynalı Çarşı
  • Çanakkale Deniz Müzesi
  • Truva Antik Kenti
  • Assos Antik Kenti
  • Parion Antik Kenti
  • Assos Antik İskele
  • Truva Atı
  • Seyit Onbaşı Anıtı
  • Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi
  • Çanakkale Seramik Müzesi
  • Rhapsodos Mozaik ve Atölyesi
  • 1915 Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi
  • Athena Tapınağı
  • Bozcaada Müzesi
  • Dur Yolcu Anıtı
  • Troya Ören Yeri
  • Apollon Simintheus Kutsal Alanı
  • Aleksandria Troas Antik Kenti
  • Gelibolu Mevlevihanesi
  • Parion
  • Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Canlandırma Alanı
  • Namazgah Tabyası Müzesi
  • Rumeli Mecidiye Tabyası
  • Anadolu Hamidiye Tabyası
Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Kültür turizminin yanında doğa turizmi için de oldukça uygun olan ve çok kez insanlar tarafından tercih edilen Çanakkale, Bozcaada ve Gökçeada gibi beldeleri ile ünlüdür. Gerek Çanakkale gerek ise Çanakkale çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
  • Çanakkale Şehitler Abidesi
  • Gökçeada Sualtı Milli Parkı
  • Kestanbol Kaplıcası
  • Ayazma Pınarı Tabiat Parkı
  • Gizli Liman Koyu
  • Kocakum Koyu
  • Taşkapı Koyu
  • Akvaryum Koyu
  • Kadırga Koyu
  • Büyük Kemikli Burnu
  • Kömür Limanı
  • Atikhisar Barajı Kamp Alanı
  • Kazdağı Milli Parkı
  • Bozcaada
  • Gökçeada
  • Küçükkuyu
  • Adatepe
  • Dardanos Plajı
  • Babakale
  • Bozcaada Ayazma Plajı
  • Assos Sokakağzı Plajı
  • Uğurlu Gizli Liman Koyu
  • Assos Antik İskele
  • Kumburun Taşkapı Koyu
  • Geyikli Sahili
  • Kefaloz
  • Kabatepe Kumsalı
  • Çardak Kum Adası
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