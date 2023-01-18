Çanakkale’de Gezilecek Yerler 2023 - Çanakkale Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Çanakkale Gezilecek Yerler

Çanakkale; tarihi ve doğayı iç içe barındıran ve yansıtan, çok zengin tarihsel ve kültürel geçmişe sahip bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Çanakkale milattan önce 3000 senesinden beri bir yerleşim yeri olarak medeniyetlerce kullanılmaktadır. Geçmişten bugüne kadar birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Çanakkale, bu özelliği sebebiyle tarihsel ve kültürel açıdan oldukça çeşitli ve zengindir.

Ayrıca ismini Anadolu Yakası'nda bulunan Çanak Kalesi'nden alan Çanakkale, Türkiye tarihi için dönüm noktası olan olaylardan; Çanakkale Savaşı'na da tanıklık etmiştir. Çanakkale, kültürel ve tarihsel güzelliklerinin yanı sıra; doğal güzellikleri ve rengarenk tatil yerleri açısından da tatilcileri, gezginleri, turistleri, tarih meraklılarını ve doğasever kişileri topraklarına çekmeyi başarmaktadır.