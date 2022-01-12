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Haberler Yaşam Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı? İşte tüm bilgiler
Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:42

Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı? İşte tüm bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Çanakkale'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Çanakkale oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Çanakkale'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

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Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Çanakkale’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Çanakkale’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

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