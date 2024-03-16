Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

Onu da merak ediyorum. Sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Yazıklar olsun. Bir bakıyorsun, insanlık ölmüş. Ben insan olduğumdan utanıyorum. Her şeyden önce insan, insanlık sergiler. Amerika'ya giderek kimden kaçıyorsun? Eninde sonunda yakalanacaksın. Ya orada ya da burada cezanı çekeceksin. Ya bu iki iki daha dört gibi bir şey. Zamana yayılabilir ama ben biliyorum ki kamu vicdanı bunu unutmayacaktır. Benim arkamda oldukları müddetçe ben de unutmayacağım. Ömrüm vefa ettikçe bu seslenişi, çağrıyı duyacak" diye konuştu.



