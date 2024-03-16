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Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
11:25
Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm
Eyüpsultan'daki feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin ABD'de de sokakta gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine, "Her şeyden önce insanlık dışı bir davranış. Şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm. Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım. Bu davada son gülen ben olacağım" dedi. Acılı baba, oğlunun ölümünün üzerinden 15 gün geçmesine rağmen ailenin taziye ziyaretinde bulunmadığını dile getirdi.