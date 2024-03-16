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Haberler Yaşam Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:25

Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

Eyüpsultan'daki feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin ABD'de de sokakta gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine, "Her şeyden önce insanlık dışı bir davranış. Şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm. Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım. Bu davada son gülen ben olacağım" dedi. Acılı baba, oğlunun ölümünün üzerinden 15 gün geçmesine rağmen ailenin taziye ziyaretinde bulunmadığını dile getirdi.

İHA
Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne-oğlun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürerken, ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C ve yazar annesi Eylem Tok New York'ta görüntülenmişti. Eylem Tok ve oğlunun gülerek dolaştığı an tepki çekmişti. Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne ile oğlunun gülerek sokakta dolaştığı fotoğraflar üzerine açıklama yaptı.

Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

"İNSAN OLDUĞUMA ÜZÜLDÜM, SON GÜLEN BEN OLACAĞIM"
Anne ile oğlunun gülerek sokakta dolaştığı anları insanlık dışı bir davranış olarak yorumlayan baba Aci, "Şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm. İnsan bir evladı öldürüp, kendisine ait bir başka evladı alıp yanına gülemez. İnsanlık adına, gülmemeli.

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Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

Sizin de bildiği gibi haklının yanında olan gönüller, orada onu buldu. Özür dileyerek söylüyorum, yüzüne tükürdüler. Bu gidişle o tükürük, onun suratında çok olacak. Son gülen ben olacağım, bundan eminim. 15 gün oldu. 15 gündür niye ifade vermeye gelmedi? Ailenin söylemiş olduğu her şeyin bir gün sonra yalanı ortaya çıkıyor. Bülent Bey, benim haberim yok diyor ama çete başı kendisi. Aileye yardım eden, organize eden, yurt dışına kaçıran, dolaylı olarak elemanlarını ve çalışanlarını seferber eden bence Bülent Bey. Adalet önünde hesabını verecek. Ama neden geç geldiği konusunda bir bilgim yok. Artık onu zaman gösterecek" dedi.

Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

"GELİP ADALETE TESLİM OLACAK, ADALETİN KESTİĞİ CEZAYA DA RAZI OLACAKLAR, BUNUN BAŞKA BİR ÇIKAR YOLU YOK"
Kamu vicdanını rahatlatmak gerektiğini söyleyen baba Aci, "Bunun için her şeyden önce gelmesi gerekiyor. Ben bugün veya yarın geleceğine inanıyorum. Gelip adalete teslim olacak. Adaletin kestiği cezaya da razı olacaklar. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Ondan sonrası için aileye söylüyorum; gelip karakola teslim olduktan sonra taziyeme gelebilirler. Fakat 15 gün sonra ne yüzle gelecekler?

Cani anne Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarına acılı babadan sert tepki: İnsan olduğuma üzüldüm

Onu da merak ediyorum. Sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Yazıklar olsun. Bir bakıyorsun, insanlık ölmüş. Ben insan olduğumdan utanıyorum. Her şeyden önce insan, insanlık sergiler. Amerika'ya giderek kimden kaçıyorsun? Eninde sonunda yakalanacaksın. Ya orada ya da burada cezanı çekeceksin. Ya bu iki iki daha dört gibi bir şey. Zamana yayılabilir ama ben biliyorum ki kamu vicdanı bunu unutmayacaktır. Benim arkamda oldukları müddetçe ben de unutmayacağım. Ömrüm vefa ettikçe bu seslenişi, çağrıyı duyacak" diye konuştu.

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