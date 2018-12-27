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hakkında ilk karar verildi

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 23:32
Cani anne hakkında ilk karar verildi

Çorlu'da evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valizde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki evlat katili anne ile ilgili ilk karar verildi.

Cani anne hakkında ilk karar verildi

Çorlu'da ailesiyle yaşayan R.U. (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatarak ölümüne neden olmuştu.

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Cani anne hakkında ilk karar verildi

Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesine giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.'nun evinde arama yapılmıştı.

Cani anne hakkında ilk karar verildi

Arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti.

Cani anne hakkında ilk karar verildi

Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Cani anne hakkında ilk karar verildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.

Cani anne hakkında ilk karar verildi
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