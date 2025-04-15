Canınız sürekli bunu yemek istiyorsa dikkat! Tiroitlerin çürüdüğünün işaretiymiş…

BACAKLARINIZDA VE AYAKLARINIZDA BİR ŞEYLERİN SÜRÜNDÜĞÜ HİSSİ

Bacaklarınızda ve ayaklarınızda sürünme veya hareket etme dürtüsü gibi hisler yaşıyorsanız bu huzursuz bacak sendromunun işareti olabilir. Bu durum genellikle geceleri uyumaya çalışırken rahatsız hissetmenize neden olur.