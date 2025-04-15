Haberler
Yaşam
Canınız sürekli bunu yemek istiyorsa dikkat! Tiroitlerin çürüdüğünün işaretiymiş…
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:36
Canınız sürekli bunu yemek istiyorsa dikkat! Tiroitlerin çürüdüğünün işaretiymiş…
Vücudumuz zaman zaman yaşadığı değişikliklerle bize mesajlar vermektedir. Yaşanan değişimleri doğru takip etmek hiç farkında olmadığınız bazı sağlık sorunlarını erken tespit etmenizi sağlayabilir. Uzmanlar fazla su tüketme isteği, gün içerisinde sıkça gelen uyuma isteği gibi durumların aslında görüldüğü kadar masum olmadığına dikkat çekti.