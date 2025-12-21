Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram,, cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:18

Bir süredir sakin seyrini koruyan altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yeniden yükselişe geçti. Dünkü kapanışta 6 bin TL bandını zorlayan gram altın fiyatı bugün de yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, 20 Aralık 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL? İşte canlı takip ekranı.

Son günlerde durağan görüntü sergileyen altın piyasası, yeniden yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Gram altın dünkü işlemlerde 6 bin TL seviyesinde seyrederken, bugün de yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 20 Aralık 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL? İşte anlık verilerle canlı takip ekranı;

20 ARALIK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL TABLO)

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre saat 08:00 itibarıyla geçerli olan anlık fiyatlar şu şekildedir:

ONS ALTIN
ALIŞ: 4.339,33 ABD doları
SATIŞ: 4.339,99 ABD doları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 39.825,00 TL
SATIŞ: 40.426,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.971,32 TL
SATIŞ: 5.972,23 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.630,00 TL
SATIŞ: 9.867,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.507,00 TL
SATIŞ: 39.154,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.241,00 TL
SATIŞ: 19.698,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.464,63 TL
SATIŞ: 5.717,25 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 40.099,00 TL
SATIŞ: 40.380,00 TL