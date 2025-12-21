ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Tam, yarım, çeyrek, gram,, cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Son günlerde durağan görüntü sergileyen altın piyasası, yeniden yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Gram altın dünkü işlemlerde 6 bin TL seviyesinde seyrederken, bugün de yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 20 Aralık 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL? İşte anlık verilerle canlı takip ekranı;