Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son gününde yakından izleniyor. 28 Aralık 2025 itibarıyla anlık alış satış rakamları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Piyasadaki son hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 canlı takip ekranı ile anlık rakamlar;