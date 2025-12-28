Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 07:45

Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'daki son durum yatırımcıların gündeminde. 28 Aralık 2025 Pazar günü kuyumculardaki güncel durum canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Yılın son günlerinde gram altın fiyatları hızla yükselişe geçerek rekor tazeledi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 güncel canlı takip ekranı.

  • ABONE OL
Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son gününde yakından izleniyor. 28 Aralık 2025 itibarıyla anlık alış satış rakamları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Piyasadaki son hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 canlı takip ekranı ile anlık rakamlar;

Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.114,00 TL
SATIŞ: 10.349,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.897,00 TL
SATIŞ: 42.530,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.442,00 TL
SATIŞ: 41.195,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 42.114,00 TL
SATIŞ: 42.354,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.249,70 TL
SATIŞ: 6.250,52 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.739,41 TL
SATIŞ: 5.997,81 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.530,88 dolar
SATIŞ: 4.531,47 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.209,00 TL
SATIŞ: 20.692,00TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ