Haberler
Yaşam
Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 07:45
Canlı altın fiyatları takibi: 28 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Kapalıçarşı'daki son durum yatırımcıların gündeminde. 28 Aralık 2025 Pazar günü kuyumculardaki güncel durum canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Yılın son günlerinde gram altın fiyatları hızla yükselişe geçerek rekor tazeledi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 güncel canlı takip ekranı.